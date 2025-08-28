Decomisan cámaras de vigilancia clandestinas en Ciudad Obregón

Durante recorridos de prevención y vigilancia, en coordinación con la Secretaría de Marina, elementos de la Policía Municipal aseguraron cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública.

El operativo fue realizado en colonias como Sonora, Las Palmas, Aves del Castillo, Libertad, Chapultepec, Quinta Díaz, Miravalle, México y Cortinas.

En cada punto se verificó la instalación de cámaras visibles en postes y fachadas, muchas de ellas sin datos de identificación o número de serie.

Como resultado, se aseguraron 18 dispositivos de videovigilancia, , las cuales se encontraban instaladas aparentemente sin la autorización correspondiente. Los dispositivos fueron embalados conforme al protocolo y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones pertinentes.