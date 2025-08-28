En Santa Ana, detienen al "Come Gatos” por golpear a dos hombres; uno murió

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo vinculación a proceso en contra de César “N”, alias “El Come Gatos”, por los delitos de homicidio calificado con alevosía, ventaja y brutal ferocidad, así como tentativa de homicidio calificado en concurso real de delitos, por hechos registrados en Santa Ana.

El hombre fue capturado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mediante orden de aprehensión, y presentado ante la autoridad judicial, quien validó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público.

En audiencia inicial se formuló imputación y se determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de otorgar un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

Los hechos de los que se señala como presunto responsable ocurrieron el pasado 10 de mayo, en el cauce del canal de desagüe pluvial ubicado en calle Ferrocarril, colonia Centro, donde el procesado presuntamente agredió a Carlos “N”; quien se encontraba dormido, ocasionándole múltiples lesiones severas que le provocaron la muerte.

De la misma forma, el “Come Gatos” golpeó a Rafael “N”, también mientras dormía, provocándole lesiones de tipo contuso cortante en la cabeza, consideradas de las que tardan más de 15 días en sanar y que dejan cicatrices visibles. La agresión fue interpretada como tentativa de homicidio al haber puesto en riesgo su vida de manera directa.