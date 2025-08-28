  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan a ciclista asesinado en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón

El hombre habría sido ultimado a tiros durante la medianoche del miércoles

Ago. 28, 2025
Al acudir al lugar, las autoridades hallaron a la víctima tirada junto a una bicicleta (Foto: Roke Arballo)
Al acudir al lugar, las autoridades hallaron a la víctima tirada junto a una bicicleta (Foto: Roke Arballo)

A escasos metros de un puente peatonal que cruza un dren, junto a su bicicleta y con varios impactos de bala. fue como la mañana de este jueves autoridades hallaron el cadáver de un hombre.

El hallazgo se hizo poco después de las 07:00 horas, en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Tan pronto como el lugar fue asegurado por policías y militares, paramédicos de Cruz Roja acudieron para revisar al individuo, corroborando que ya había dejado de existir.

Quien se convirtió en la víctima número 43 de la violencia en Cajeme durante el mes de agosto, fue identificado como Gregorio Leonardo, alias “El Leo”, de 34 años de edad.

De acuerdo con vecinos del sector, durante la medianoche del miércoles escucharon detonaciones, por lo que no se descarta que en ese momento, el “Leo” haya sido privado de la vida. Por la posición en la que su cuerpo quedó, se estableció que le dispararon cuando tripulaba su bicicleta.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de la búsqueda y recolección de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
“Caen” dos con droga durante operativo en Tubutama
Policiaca

“Caen” dos con droga durante operativo en Tubutama

Agosto 27, 2025

Los jóvenes de 20 y 26 años intentaron huir de las autoridades, pero fueron interceptados rápidamente, al revisarlos les hallaron el narcótico

Implicada en tentativa homicidio en Caborca queda en prisión preventiva; habría atacado a su pareja
Policiaca

Implicada en tentativa homicidio en Caborca queda en prisión preventiva; habría atacado a su pareja

Agosto 27, 2025

La agresión sucedió el pasado 7 de agosto en la colonia Burócrata

Capturan a cinco durante cateo en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a cinco durante cateo en Ciudad Obregón

Agosto 27, 2025

Entre los detenidos se encuentra “El Boti”, quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.