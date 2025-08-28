Hallan a ciclista asesinado en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón

A escasos metros de un puente peatonal que cruza un dren, junto a su bicicleta y con varios impactos de bala. fue como la mañana de este jueves autoridades hallaron el cadáver de un hombre.

El hallazgo se hizo poco después de las 07:00 horas, en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Tan pronto como el lugar fue asegurado por policías y militares, paramédicos de Cruz Roja acudieron para revisar al individuo, corroborando que ya había dejado de existir.

Quien se convirtió en la víctima número 43 de la violencia en Cajeme durante el mes de agosto, fue identificado como Gregorio Leonardo, alias “El Leo”, de 34 años de edad.

De acuerdo con vecinos del sector, durante la medianoche del miércoles escucharon detonaciones, por lo que no se descarta que en ese momento, el “Leo” haya sido privado de la vida. Por la posición en la que su cuerpo quedó, se estableció que le dispararon cuando tripulaba su bicicleta.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de la búsqueda y recolección de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.