Policiaca

Implicada en tentativa homicidio en Caborca queda en prisión preventiva; habría atacado a su pareja

La agresión sucedió el pasado 7 de agosto en la colonia Burócrata

Ago. 27, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Wendy Alejandra "N" de 32 años, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado con alevosía, traición y ventaja en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Juan Antonio "N", de 33 años, por lo que quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron el 7 de agosto; entre las 04:00 y 04:30 horas, en un domicilio ubicado en la avenida Caborca de la colonia Burócrata, en Caborca.

Según las investigaciones, la imputada, quien era pareja sentimental del afectado, llegó al lugar y de manera sorpresiva y sin darle oportunidad de defenderse, lesionó a Juan Antonio "N" con un objeto punzocortante mientras le decía que lo mataría.

La víctima, para evitar ser privada de la vida, salió corriendo a toda prisa, logrando escapar del ataque, sin embargo, resultó herido con una lesión penetrante en el tórax, la cual tarda más de 15 días en sanar y puso en riesgo su vida.

