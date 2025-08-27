  • 24° C
Policiaca

Muere motociclista durante accidente en Guaymas

El percance ocurrió en el Libramiento San Judas – San José de Guaymas

Ago. 27, 2025
Autoridades policiacas y personal investigador tomaron nota del fatídico accidente

Un residente del fraccionamiento Villa Dorada, en Empalme, perdió la vida la mañana del miércoles al protagonizar un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta.

Se trata de José Luis V. H. de 30 años de edad, quien pereció cuando transitaba por el Libramiento, en el tramo San Judas – San José de Guaymas.

El joven ignoró los señalamientos que alertaban sobre la desviación de la carretera, por la reparación de un puente, y se impactó con un montículo de tierra.

A causa del fuerte impacto, José Luis salió proyectado por los aires, y al caer se ocasionó serias lesiones que terminaron con su existencia.

Elementos policiacos y personal de la Fiscalía del Estado se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes en el lugar, mientras que el cuerpo fue llevado al anfiteatro para la autopsia.

Roke Arballo
