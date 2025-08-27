Detienen a mujeres señaladas por robo a comercio en Ciudad Obregón

Agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina detuvieron a dos mujeres, por su presunta participación en robos a establecimientos comerciales en diferentes puntos de Ciudad Obregón.

El primer hecho se registró en un supermercado ubicado por las calles Miguel Alemán entre No Reelección y Zaragoza.

En el lugar se señaló a una mujer que fue observada introduciendo artículos de maquillaje en una mochila para, posteriormente, salir sin realizar el pago correspondiente.

La fémina fue identificada como Jazmín Alejandra "N", de 31 años de edad, quien fue detenida por la probable comisión del delito de robo a comercio.

En otro hecho, los agentes lograron la detención de otra mujer en un supermercado ubicado sobre la carretera Internacional en la colonia Real del Sol.

Se trata de Dulce Gabriela "N.", de 21 años de edad, a quien, al momento de su detención, se le aseguraron diversos productos, entre ellos artículos perecederos, productos de limpieza, papel higiénico y juguetes para niños, los cuales también habían sido sustraídos sin pagar.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con el fin de dar seguimiento legal a los casos y determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.