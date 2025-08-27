  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 27 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a mujeres señaladas por robo a comercio en Ciudad Obregón

Los hurtos ocurrieron en distintos supermercados; las dos féminas fueron turnadas a Ministerio Público

Ago. 27, 2025
Las mujeres presuntamente intentaron sustraer artículos sin pagar de supermercados
Las mujeres presuntamente intentaron sustraer artículos sin pagar de supermercados

Agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina detuvieron a dos mujeres, por su presunta participación en robos a establecimientos comerciales en diferentes puntos de Ciudad Obregón.

El primer hecho se registró en un supermercado ubicado por las calles Miguel Alemán entre No Reelección y Zaragoza.

En el lugar se señaló a una mujer que fue observada introduciendo artículos de maquillaje en una mochila para, posteriormente, salir sin realizar el pago correspondiente.

La fémina fue identificada como Jazmín Alejandra "N", de 31 años de edad, quien fue detenida por la probable comisión del delito de robo a comercio.

En otro hecho, los agentes lograron la detención de otra mujer en un supermercado ubicado sobre la carretera Internacional en la colonia Real del Sol.

Se trata de Dulce Gabriela "N.", de 21 años de edad, a quien, al momento de su detención, se le aseguraron diversos productos, entre ellos artículos perecederos, productos de limpieza, papel higiénico y juguetes para niños, los cuales también habían sido sustraídos sin pagar.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con el fin de dar seguimiento legal a los casos y determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Secretaría de Seguridad Pública captura a persona que se había fugado del Cereso Hermosillo 1
Policiaca

Secretaría de Seguridad Pública captura a persona que se había fugado del Cereso Hermosillo 1

Agosto 26, 2025

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para la realización de los trámites legales correspondientes

Asesinan a hermana de influencer Conejo Toys, quien aparece en la lista negra de asociados a Los Chapitos
Policiaca

Asesinan a hermana de influencer Conejo Toys, quien aparece en la lista negra de asociados a Los Chapitos

Agosto 26, 2025

La fémina fue atacada a balazos en la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, en Sinaloa; su residencia la tenía San Blas, Navolato

En prisión preventiva, presunto responsable de violencia familiar en Guaymas
Policiaca

En prisión preventiva, presunto responsable de violencia familiar en Guaymas

Agosto 26, 2025

Alfredo "N" ya había sido procesado por ese delito en 2020 y en este año; también tiene antecedentes por homicidio y lesiones