"Caen" dos con droga durante operativo en Tubutama

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), capturaron a un par de hombres en posesión de droga durante un operativo realizado en el Ejido La Reforma, en Tubutama.

Los hechos ocurrieron cuando los imputados, identificados como Héctor Alejandro "N", de 26 años, y Juan Ramón "N", de 20 años, notaron la presencia de las autoridades y emprendieron huida.

Los efectivos lograron darles alcance y, tras realizarles una inspección, localizaron entre sus pertenencias 24 envoltorios conteniendo cristal y 16 envoltorios con mariguana.

Los imputados y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Caborca para continuar con las investigaciones correspondientes y sean presentados ante el juez.