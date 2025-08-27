  • 24° C
Policiaca

"Caen" dos con droga durante operativo en Tubutama

Los jóvenes de 20 y 26 años intentaron huir de las autoridades, pero fueron interceptados rápidamente, al revisarlos les hallaron el narcótico

Ago. 27, 2025
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), capturaron a un par de hombres en posesión de droga durante un operativo realizado en el Ejido La Reforma, en Tubutama

Los hechos ocurrieron cuando los imputados, identificados como Héctor Alejandro "N", de 26 años, y Juan Ramón "N", de 20 años, notaron la presencia de las autoridades y emprendieron huida.

Los efectivos lograron darles alcance y, tras realizarles una inspección, localizaron entre sus pertenencias 24 envoltorios conteniendo cristal y 16 envoltorios con mariguana

Los imputados y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Caborca para continuar con las investigaciones correspondientes y sean presentados ante el juez.

Roke Arballo
