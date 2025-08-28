En Sonora, la Mesa Estatal de Seguridad logra decomisar más de 240 kilos de droga y arsenal

De acuerdo a un boletín se dio a conocer que, en diversos operativos coordinados en distintos municipios del Estado, autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad llevaron a cabo la desarticulación de una célula delictiva con la detención de 18 personas y el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego, más de 240 kilos de droga, mil 170 dosis de distintas sustancias, vehículos y diversos objetos de uso criminal.

Cabe destacar que las acciones conjuntas se realizaron en Cajeme, Álamos, Benjamín Hill, Nogales, Pitiquito, Caborca, Sáric, Opodepe, Huatabampo, San Luis Río Colorado, Hermosillo, San Ignacio Río Muerto, Magdalena de Kino y Guaymas, con la participación coordinada del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

PANORAMA

A través de los operativos se aseguraron 240 mil 47 kilogramos de cristal, mil 685 kilogramos de heroína, 1.006 kilogramos de cocaína, 1,170 dosis de diferentes drogas (500 dosis de fentanilo, 352 dosis de metanfetamina y 318 dosis de marihuana).

Además, se ejecutaron 10 órdenes de aprehensión, y el aseguramiento de ocho vehículos, uno de ellos blindado y cuatro de con reporte de robo; 13 motocicletas por falta de documentación; 26 armas largas y cuatro cortas; más de 10 mil cartuchos y 23 cargadores; además de 18 cámaras tipo "parásito", diversos equipos de comunicación y tácticos.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.