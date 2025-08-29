Aparatoso accidente en carretera Guaymas – Hermosillo

La mañana del viernes, un sedán de color gris terminó debajo de la caja de un tráiler, tras participar en un accidente en la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas – Hermosillo.

El incidente sucedió poco antes de las 11:00 horas, en el kilómetro 156, sitio al que se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos.

Quien resultó herido, viajaba en el automóvil compacto; un Nissan Sentra, y fue llevado a recibir atención médica a un hospital.

El otro vehículo involucrado es un tráiler de la marca Freightliner, de color anaranjado, mismo que estaba acoplado al semirremolque con el que se impactó el sedán.