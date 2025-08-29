  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Aparatoso accidente en carretera Guaymas – Hermosillo

El saldo del percance fue de una persona lesionada, a quien trasladaron a un hospital

Ago. 29, 2025
Aparatoso accidente en carretera Guaymas – Hermosillo

La mañana del viernes, un sedán de color gris terminó debajo de la caja de un tráiler, tras participar en un accidente en la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas – Hermosillo.

El incidente sucedió poco antes de las 11:00 horas, en el kilómetro 156, sitio al que se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos.

Quien resultó herido, viajaba en el automóvil compacto; un Nissan Sentra, y fue llevado a recibir atención médica a un hospital.

El otro vehículo involucrado es un tráiler de la marca Freightliner, de color anaranjado, mismo que estaba acoplado al semirremolque con el que se impactó el sedán.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Capturan a sujeto con droga al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a sujeto con droga al sur de Ciudad Obregón

Agosto 29, 2025

Inicialmente, Ángel Francisco fue reportado por escandalizar en la vía pública, al revisarlo le hallaron narcótico

Bomberos rescatan a mujer atrapada en vehículo tras fuerte choque en Ciudad Obregón
Policiaca

Bomberos rescatan a mujer atrapada en vehículo tras fuerte choque en Ciudad Obregón

Agosto 29, 2025

El percance sucedió en la calle Morelos y Nuevo León; tres automóviles estuvieron involucrados

En Sonora, la Mesa Estatal de Seguridad logra decomisar más de 240 kilos de droga y arsenal
Policiaca

En Sonora, la Mesa Estatal de Seguridad logra decomisar más de 240 kilos de droga y arsenal

Agosto 28, 2025

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación