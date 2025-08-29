Decomisan droga durante operativo en Nogales

Durante un operativo desplegado por la Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, fueron decomisados varios paquetes con droga.

Lo anterior ocurrió en un camino de terracería; en las inmediaciones del municipio de Nogales, y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México se decomisaron 4 mil 587 pastillas de fentanilo, 1.6 kilos de heroína y 1.3 kilos de cocaína. El valor estimado de los narcóticos es de 3.1 millones de pesos.

El material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.