Policiaca

Balacera en Hospital Civil de Culiacán deja tres muertos y varios heridos

El ataque también causó daños materiales, incluyendo disparos en la carrocería de los vehículos estacionados en el área y en la fachada del hospital

Ago. 29, 2025
Las víctimas mortales fueron tres hombres.
La noche de este viernes 29 de agosto se reportó una balacera en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, que dejó como saldo preliminar tres muertos y al menos cuatro personas heridas. Además, se reportaron tres autos con impacto de bala y daños en la fachada del nosocomio.

De acuerdo a información de testigos, un grupo de civiles armados disparó a quemarropa a personas que se encontraban en la sala de espera del hospital. En respuesta al ataque, se activó una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad, y las autoridades comenzaron a investigar los hechos.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS Y ATIENDEN A LESIONADOS

Las víctimas mortales han sido identificadas como Jorge "N" y Rubén "N", mientras que uno de los heridos fue identificado como José Ramón, de 39 años. No se ha confirmado aún el estado de salud de los lesionados, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

El ataque también causó daños materiales, incluyendo disparos en la carrocería de los vehículos estacionados en el área y en la fachada del hospital. La avenida Prolongación Álvaro Obregón, en los alrededores del hospital, fue cerrada debido a la presencia de casquillos percutidos en el pavimento.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) están realizando las diligencias pertinentes, y se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales sobre el ataque y las víctimas involucradas.

César Leyva
