Asesinan a conductor en el Valle del Yaqui

Un joven hombre perdió la vida durante esta madrugada, tras ser víctima de un ataque a balazos en el Valle del Yaqui.

El homicidio ocurrió poco después de las 00:00 horas, en calle 300 entre 2 y Meridiano, al sur del ejido Tepeyac o Campo 2.

Sobre la víctima, solamente se informó que es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien quedó tendido en la cinta asfáltica, a escasos metros del auto que conducía; un sedán de la marca Chevrolet y de color guinda.

Al analizar la evidencia y las condiciones en las que terminó el occiso, se estableció que fue interceptado mientras conducía, y en un intento por escapar de sus agresores bajó del auto, pero fue acribillado.

Los indicios y cuerpo de la víctima, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), al igual que el automóvil, mismo que fue remolcado a un corralón.