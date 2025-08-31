  • 24° C
Policiaca

Asesinan a conductor en el Valle del Yaqui

El crimen ocurrió al sur del ejido Tepeyac, también conocido como Campo 2

Ago. 31, 2025
El ataque sucedió en la calle 300, cuando la víctima conducía un sedán de color guinda
Un joven hombre perdió la vida durante esta madrugada, tras ser víctima de un ataque a balazos en el Valle del Yaqui.

El homicidio ocurrió poco después de las 00:00 horas, en calle 300 entre 2 y Meridiano, al sur del ejido Tepeyac o Campo 2.

Sobre la víctima, solamente se informó que es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien quedó tendido en la cinta asfáltica, a escasos metros del auto que conducía; un sedán de la marca Chevrolet y de color guinda.

Al analizar la evidencia y las condiciones en las que terminó el occiso, se estableció que fue interceptado mientras conducía, y en un intento por escapar de sus agresores bajó del auto, pero fue acribillado.

Los indicios y cuerpo de la víctima, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), al igual que el automóvil, mismo que fue remolcado a un corralón.

Roke Arballo
Roke Arballo
