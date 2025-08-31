  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 31 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hieren a sexagenario en ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Policías y militares desplegaron un operativo en el sector, pero no lograron ubicar a los responsables

Ago. 31, 2025
Personal de Cruz Roja auxilió al afectado y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica
Personal de Cruz Roja auxilió al afectado y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica

Un hombre de 69 años de edad ingresó al hospital el sábado a medianoche, luego de ser agredido a tiros en el fraccionamiento Misión del Sol II.

El atentado ocurrió poco antes de las 23:30 horas, en calle de las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios, al sur de Ciudad Obregón.

Tan pronto como el hecho fue reportado a la línea de emergencias, acudieron elementos de las distintas corporaciones policiacas, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes encontraron a la víctima en la banqueta, con al menos un impacto de bala. El hombre fue identificado como Ramón C., quien fue llevado al hospital después de recibir los primeros auxilios.

Luego de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital local, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las investigaciones pertinentes en la escena, mientras que policías y militares desplegaron un operativo en la zona, sin lograr ubicar a los responsables del ataque.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Asesinan a conductor en el Valle del Yaqui
Policiaca

Asesinan a conductor en el Valle del Yaqui

Agosto 31, 2025

El crimen ocurrió al sur del ejido Tepeyac, también conocido como Campo 2

Dos nuevos ataques armados en hospitales de Culiacán; cinco muertos y varios heridos en 24 horas
Policiaca

Dos nuevos ataques armados en hospitales de Culiacán; cinco muertos y varios heridos en 24 horas

Agosto 30, 2025

Los hechos han generado miedo e indignación entre la población de la capital de Sinaloa donde no cesan los hechos violentos

Trabajador fallece por descarga eléctrica en Ciudad Obregón
Policiaca

Trabajador fallece por descarga eléctrica en Ciudad Obregón

Agosto 30, 2025

La colonia Luis Echeverría se ve sacudida por la muerte de un trabajador a causa de una descarga eléctrica