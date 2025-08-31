Hieren a sexagenario en ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Un hombre de 69 años de edad ingresó al hospital el sábado a medianoche, luego de ser agredido a tiros en el fraccionamiento Misión del Sol II.

El atentado ocurrió poco antes de las 23:30 horas, en calle de las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios, al sur de Ciudad Obregón.

Tan pronto como el hecho fue reportado a la línea de emergencias, acudieron elementos de las distintas corporaciones policiacas, además de paramédicos de Cruz Roja, quienes encontraron a la víctima en la banqueta, con al menos un impacto de bala. El hombre fue identificado como Ramón C., quien fue llevado al hospital después de recibir los primeros auxilios.

Luego de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital local, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las investigaciones pertinentes en la escena, mientras que policías y militares desplegaron un operativo en la zona, sin lograr ubicar a los responsables del ataque.