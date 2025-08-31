Joven mujer encuentra fatal desenlace en accidente en motocicleta

Una joven mujer encontró la muerte de un modo por demás violento y espantoso, pues fue atropellada junto con su pareja, cuando viajaba en una motocicleta; aunado a ello, el auto la arrastró varios metros y luego huyó.

El lamentable incidente se registró la madrugada del sábado 30 de agosto, por el bulevar Adolfo López Mateos, cerca de la Universidad Autónoma de Tampico (UAT), en Tamaulipas.

ASÍ OCURRIÓ EL TRÁGICO ACCIDENTE

De acuerdo con medios de ese estado, la joven tripulaba la moto color gris junto con un hombre, del que testigos dijeron era su esposo; de pronto, un Nissan Tsuru que servía como taxi se detuvo, el conductor no vio atrás, abrió la puerta y la moto se estrelló contra la puerta y la pareja salió proyectada al suelo.

El joven que conducía la ligera unidad quedó en el suelo, en tanto que la joven se levantó para ayudarlo, de pronto un auto a toda velocidad la atropelló y arrastró por debajo del carro.

Luego de varios metros entre el carro y el pavimento, por fin el cuerpo se safó, pero el conductor no se detuvo, sino que emprendió la huida por el bulevar Altamira.

El maltrecho cuerpo de la jovencita quedó inerte frente a un restaurante, por lo que personas del lugar de inmediato solicitaron el auxilio de servicios de emergencia; sin embargo, para cuando arribaron al lugar, dictaminaron que debido a la gravedad de las heridas había dejado de existir.

FUE LEVANTADA COMO DESCONOCIDA

Del caso tomó nota Tránsito, en tanto que personal de Fiscalía General del Estado inició una averiguación para dar con el responsable, mientras el cuerpo de la jovencita fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece en calidad de desconocida.

Cabe mencionar que el esposo de la mujer sufrió fractura expuesta de fémur, además de golpes en cara y tórax.