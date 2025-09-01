Policías municipales recuperan cuatrimoto robada en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Durante recorridos de vigilancia en la zona oriente de Ciudad Obregón, agentes de la Policía Municipal, con apoyo de personal de la Marina y la Policía Estatal detuvieron a dos jóvenes, tras ser alertados sobre el reporte de robo de un vehículo.

Fue en la zona de Granjas MICA, donde los uniformados fueron interceptados por un grupo de personas, quienes denunciaron que habían sido despojados de una cuatrimoto.

Por tal motivo, los oficiales desplegaron un operativo, logrando ubicar la unidad motriz; de la marca CF - Moto y color gris, misma que fue perseguida hasta un invernadero abandonado, donde los presuntos ladrones intentaban esconderse.

Luego de ser detenidos, los jóvenes fueron llevados a la Jefatura de Policía, y posteriormente los turnaron a la Agencia del Ministerio Público. En cuanto a la cuatrimoto, fue asegurada como parte de los protocolos de investigación.