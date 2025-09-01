Encarcelan a presunto homicida en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Javier Eduardo “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de Miguel Ángel “N”, de 30 años, y José Florencio “N” de 25.

Datos de prueba obtenidos para la carpeta de investigación, establecen que la madrugada del 14 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Privada del Pedregal, al sur de Ciudad Obregón, el acusado sorprendió a las víctimas mientras se encontraban en estado de indefensión.

Javier Eduardo “N” los atacó con un arma punzocortante tipo cuchillo y posteriormente con arma de fuego, privando de la vida a ambos. La autopsia determinó que José Florencio “N” falleció a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

Mientras que Miguel Ángel “N” murió por traumatismos craneoencefálico, torácico y cervical provocados por arma blanca, confirmando la brutalidad del ataque.

Ambas víctimas fueron localizadas horas después, cuando elementos del Departamento de Bomberos combatían un incendio en esa misma vivienda.

El imputado fue detenido mediante orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y presentado ante la autoridad judicial.

En audiencia inicial se formuló imputación en su contra, dictándose auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esta resolución, el acusado estará tras las rejas mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.