  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Encarcelan a presunto homicida en Ciudad Obregón

Javier Eduardo es señalado como responsable del asesinato de dos hombres registrado en 2024; las víctimas fueron halladas en una casa incendiada

Sep. 01, 2025
El hombre fue detenido tras casi año y medio de ocurridos los hechos
El hombre fue detenido tras casi año y medio de ocurridos los hechos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Javier Eduardo “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de Miguel Ángel “N”, de 30 años, y José Florencio “N” de 25.

Datos de prueba obtenidos para la carpeta de investigación, establecen que la madrugada del 14 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Privada del Pedregal, al sur de Ciudad Obregón, el acusado sorprendió a las víctimas mientras se encontraban en estado de indefensión.

Javier Eduardo “N” los atacó con un arma punzocortante tipo cuchillo y posteriormente con arma de fuego, privando de la vida a ambos. La autopsia determinó que José Florencio “N” falleció a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

Mientras que Miguel Ángel “N” murió por traumatismos craneoencefálico, torácico y cervical provocados por arma blanca, confirmando la brutalidad del ataque.

Ambas víctimas fueron localizadas horas después, cuando elementos del Departamento de Bomberos combatían un incendio en esa misma vivienda.

El imputado fue detenido mediante orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y presentado ante la autoridad judicial.

En audiencia inicial se formuló imputación en su contra, dictándose auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esta resolución, el acusado estará tras las rejas mientras se desarrollan las etapas procesales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En pleno Centro de Ciudad Obregón, capturan a presunto vendedor de droga
Policiaca

En pleno Centro de Ciudad Obregón, capturan a presunto vendedor de droga

Septiembre 01, 2025

El sujeto traía entre sus pertenencias varios envoltorios con crystal, fue denunciado cuando presuntamente intentaba vender el narcótico

Policías municipales recuperan cuatrimoto robada en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Policías municipales recuperan cuatrimoto robada en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Septiembre 01, 2025

Los agentes también lograron detener a los presuntos responsables del hurto, quienes intentaban esconderse en un invernadero abandonado

Bomberos de Ciudad Obregón se movilizan por conato de incendio en la colonia Cumuripa
Policiaca

Bomberos de Ciudad Obregón se movilizan por conato de incendio en la colonia Cumuripa

Septiembre 01, 2025

El fuego inició en una boya de gas, pero gracias a la pronta intervención, se evitó que se propagara al domicilio