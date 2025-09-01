  • 24° C
Policiaca

Detienen a sujeto cargado de droga en SLRC

El tipo intentó escapar a fuerza de carrera cuando observó a las autoridades; ocultaba varias dosis de mariguana y crystal

Sep. 01, 2025
Jovani "N" de 40 años de edad, fue capturado por de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), tras ser encontrado en posesión de droga, en San Luis Río Colorado (SLRC).

Los agentes realizaban labores de prevención en la avenida Hidalgo de la colonia Comercial cuando se encontraron con el señalado, quien al notar la presencia de los oficiales intentó huir, pero fue interceptado; y al practicarle una revisión, le encontraron entre sus pertenencias ocho bolsas con la droga conocida como crystal y 68 envoltorios con mariguana.

Debido a lo anterior, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, junto con la droga, fueron turnados al Ministerio Público a fin de que se realicen las diligencias para determinar la naturaleza de los indicios decomisados y se integre la carpeta de investigación pertinente.

Roke Arballo
