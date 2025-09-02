Motociclista termina en el hospital, tras chocar en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

Con lesiones en distintas partes del cuerpo terminó un motociclista, luego de participar en un accidente de tránsito en el Parque Industrial de Ciudad Obregón.

El percance ocurrió poco antes de las 12:00 horas del martes, en el bulevar Las Torres y calle de La Pequeña Industria.

El lesionado conducía una motocicleta Italika de color rojo y modelo reciente; y de acuerdo con testigos, fue embestido por otro vehículo que se retiró del lugar.

Mientras agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaban nota de los hechos, paramédicos de Cruz Roja auxiliaron al motociclista y lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.