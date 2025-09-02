En Guaymas, detienen a cuatro con droga

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía y de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro sujetos, por la presunta comisión de delito contra la salud.

Lo anterior sucedió en las inmediaciones del municipio de Guaymas; y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, los individuos traían consigo un total de 200 envoltorios con metanfetamina o crystal.

El narcótico fue localizado cuando los agentes revisaron el automóvil en el que se desplazaban los hoy detenidos.

Por tal motivo, los cuatro sujetos; cuyas identidades no fueron reveladas, quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal. De igual modo, la droga fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.