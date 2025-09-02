Se registra primer homicidio de septiembre en Ciudad Obregón

La calma con la que había iniciado el mes de septiembre en Ciudad Obregón se vio interrumpida por el estruendo de un arma, la cual, fue accionada en una vivienda de la zona sur.

El crimen sucedió poco antes de las 14:00 horas, en calle Bugambilias entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas.

Los primeros reportes a la línea de emergencias indicaban que en el lugar había una persona lesionada con arma de fuego, lo que movilizó a las distintas corporaciones policiacas, además de personal de Cruz Roja; sin embargo, cuando los socorristas llegaron, la víctima ya había dejado de existir.

Aunque su identidad no fue revelada, se informó que la primera persona asesinada en el municipio de Cajeme durante el mes de septiembre es un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Sus restos; así como varios casquillos de arma corta hallados en el sitio, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que cuando sucedió el ataque había otro sujeto acompañando a la víctima, sin embargo, este habría logrado escapar a fuerza de carrera.