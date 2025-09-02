Ubican en Baja California a sujeto acusado de balear a menores en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), formuló imputación en contra de Jesús Rafael "N", de 26 años, señalado como probable responsable de los delitos de homicidio, así como homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de dos menores de edad, esto después de ser capturado en Baja California Sur en colaboración entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y autoridades de ese estado.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de diciembre de 2024, en la cancha de fútbol ubicada en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, donde, según la investigación, las víctimas; dos menores de edad de 14 y 15 años se encontraban en el lugar y fueron atacados con armas de fuego por parte de un grupo armado integrado por el imputado y al menos dos cómplices.

Durante el hecho, el menor de 15 años falleció, mientras que el de 14 años resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; el móvil del ataque estaría relacionado con disputas por narcomenudeo, de acuerdo con las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades.

La detención de Jesús Rafael "N" se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por las autoridades competentes, derivada de una solicitud de colaboración enviada a la FGJE de Baja California Sur, siendo posible este operativo en coordinación de efectivos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de BCS y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora.