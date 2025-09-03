  • 24° C
Policiaca

En Ciudad Obregón, detienen a joven con armamento y droga

Además de un rifle de asalto y municiones, autoridades también le aseguraron poncha llantas y mariguana

Sep. 03, 2025
El material asegurado, al igual que el detenido, quedaron a disposición del Ministerio Público
El material asegurado, al igual que el detenido, quedaron a disposición del Ministerio Público

Durante una intervención de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido un joven hombre en Ciudad Obregón, por posesión de armamento y droga.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, al individuo en cuestión le decomisaron un arma larga, cinco cargadores y 32 cartuchos útiles.

Además de lo anterior, le aseguraron 37 púas poncha llantas, 15 dosis de metanfetamina o crystal, y un kilo de mariguana.

Todo lo incautado, quedó a disposición del Ministerio Público, así como el sujeto detenido, quien sería investigado, para establecer si ha tenido participación en hechos violentos registrados recientemente en la región.

Roke Arballo
