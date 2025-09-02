Incendio en centro de rehabilitación: evacuan a 13 pacientes; reportan una persona intoxicada

La tarde noche de este martes 2 de septiembre, un centro de rehabilitación ubicado en Sinaloa sufrió un fuerte incendio que dejó como saldo de hombre intoxicado y la evacuación de 13 internos.

El hecho registró una fuerte movilización tanto de rescatistas, como de autoridades, quienes recibieron el reporte de que el inmueble, localizado en la calle De las Amapolas, entre De los Limones y De los Aguacates, de la colonia La Campiña, al oriente de la ciudad de Culiacán, se estaba registrando un incendio.

Versiones señalan que el fuego empezó en los dormitorios y de ahí se empezó a propagar, lo que orilló a la evacuación de 13 internos; entre ellos Adrián, de 34 años de edad, quien resultó con intoxicación.

Bomberos y Protección Civil Municipal tuvieron conocimiento del siniestro aproximadamente a las 18:20 horas, por lo que de inmediato el personal de ambas corporaciones fue movilizado.

Por espacio de varios minutos, los "tragahúmo" trabajaron en el lugar, hasta controlar las llamas; además, quien resultó con intoxicación fue llevado a un hospital.

Aunque las maniobras de sofocación terminaron, aún falta por determinar qué originó el fuego en el centro de rehabilitación.