  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Incendio en centro de rehabilitación: evacuan a 13 pacientes; reportan una persona intoxicada

Aunque el siniestro fue controlado, efectivos tanto de Protección Civil de Culiacán, como Bomberos no han determinado las causas

Sep. 02, 2025
Incendio en centro de rehabilitación: evacuan a 13 pacientes; reportan una persona intoxicada

La tarde noche de este martes 2 de septiembre, un centro de rehabilitación ubicado en Sinaloa sufrió un fuerte incendio que dejó como saldo de hombre intoxicado y la evacuación de 13 internos.

El hecho registró una fuerte movilización tanto de rescatistas, como de autoridades, quienes recibieron el reporte de que el inmueble, localizado en la calle De las Amapolas, entre De los Limones y De los Aguacates, de la colonia La Campiña, al oriente de la ciudad de Culiacán, se estaba registrando un incendio.

Versiones señalan que el fuego empezó en los dormitorios y de ahí se empezó a propagar, lo que orilló a la evacuación de 13 internos; entre ellos Adrián, de 34 años de edad, quien resultó con intoxicación.

imagen-cuerpo

Bomberos y Protección Civil Municipal tuvieron conocimiento del siniestro aproximadamente a las 18:20 horas, por lo que de inmediato el personal de ambas corporaciones fue movilizado.

Por espacio de varios minutos, los "tragahúmo" trabajaron en el lugar, hasta controlar las llamas; además, quien resultó con intoxicación fue llevado a un hospital.

Aunque las maniobras de sofocación terminaron, aún falta por determinar qué originó el fuego en el centro de rehabilitación.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Martes violento en Cajeme
Policiaca

Martes violento en Cajeme

Septiembre 02, 2025

Tres personas ejecutadas y tres más lesionadas fue el saldo de cuatro hechos violentos registrados en menos de cuatro horas

Policía Estatal se jubila con más de 30 años de servicio ininterrumpido
Policiaca

Policía Estatal se jubila con más de 30 años de servicio ininterrumpido

Septiembre 02, 2025

El Gobierno de Sonora dio el último pase de lista para Abelardo Gaxiola Ruiz, tras concluir con su arduo labor como elemento policiaco del Estado

Ubican en Baja California a sujeto acusado de balear a menores en Ciudad Obregón
Policiaca

Ubican en Baja California a sujeto acusado de balear a menores en Ciudad Obregón

Septiembre 02, 2025

La agresión sucedió en diciembre del 2024; una de las víctimas falleció y la otra resultó herida