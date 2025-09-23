Identifican a hombre fallecido en accidente al sur de Ciudad Obregón

Como Gabriel Enrique G. C. de 49 años de edad, fue identificado el hombre que la noche del domingo falleció durante un accidente de tránsito en la carretera Internacional tramo Obregón – Navojoa.

Como oportunamente se dio a conocer, el percance sucedió a la altura del ejido el Henequén, cerca del Cerro de la Virgen.

Trascendió que el hoy occiso había llegado en motocicleta al lugar, y estaba cambiándole una llanta a un sedán gris, el cual, se había quedado ponchado.

En ese momento, un tráiler embistió al automóvil; y también a Gabriel Enrique, quien perdió la vida a causa de las severas lesiones.

De igual modo, dos mujeres resultaron lesionadas durante el percance, mismas que fueron identificadas como Alicia R. P. de 72 años e Hilda Alicia L. R. de 45 años de edad.

Ambas fueron auxiliadas por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y trasladadas a un hospital, donde recibieron atención médica.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional división Caminos y de la Fiscalía del Estado realizaron las investigaciones correspondientes.