Arde vivienda de la colonia México, al sur de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas de este martes, elementos del Departamento de Bomberos atendieron el reporte de un incendio en un domicilio de la colonia México.

El siniestro ocurrió a las 02:00 horas, en calle Puerto de Yavaros y Puerto de Chetumal, al sur de Ciudad Obregón.

Al lugar acudieron tres máquinas extintoras, así como nueve bomberos, quienes sofocaron el fuego antes de que se propagara a viviendas aledañas; sin embargo, los daños fueron devastadores, pues el domicilio de lámina y madera fue arrasado por las llamas.

Se informó que un hombre que se encontraba en el inmueble fue atendido por paramédicos, ya que presentó intoxicación por monóxido de carbono; es decir, por inhalar humo.