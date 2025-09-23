Detienen a dos en carretera del norte de Sonora; transportaban 50 kilos de drogas

En una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidos dos sujetos que transportaban cerca de 50 kilos de heroína en un autobús de pasajeros al norte de Sonora.

Los agentes que estaban en un puesto de seguridad en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2 en el tramo Santa Ana – Altar, inspeccionaron un autobús de pasajeros; y notaron que tenía modificaciones en su estructura, por lo que realizaron una revisión minuciosa donde hallaron un compartimento oculto que contenía 50 paquetes con droga.

En el lugar se localizaron 17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia con las características de la heroína, con un peso aproximado de 16 kilos, así como 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a los 32 kilos.

Por estos hechos, los dos ocupantes de la unidad fueron detenidos, se les informaron sus derechos; y junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.