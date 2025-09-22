En Hermosillo, acusan a Cristian Andrés de robo y feminicidio contra conductora de plataforma

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Cristian Andrés “N”, de 29 años, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, robo con violencia en las personas y robo de vehículo de propulsión mecánica, cometidos en perjuicio de una conductora de plataforma.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre en Hermosillo, cuando la víctima informó a su hija que realizaría un servicio con destino al ejido El Choyudo; antes de perder comunicación en la Carretera 4 Sur, envió una fotografía de la credencial de elector del pasajero, identificado como el ahora imputado, así como su ubicación en tiempo real.

Con esa información clave y el despliegue inmediato de la Policía Municipal, la víctima fue localizada con vida, aunque con signos evidentes de agresión física; de igual forma manifestó que, durante el trayecto, el pasajero la amenazó con un cuchillo, la golpeó y se apoderó de su automóvi, dejándola en el sitio despoblado.

El diagnóstico médico confirmó politraumatismo y diversas lesiones por golpes que ponen en riesgo la vida, por lo que la afectada permanece internada en un hospital, donde recibe atención médica especializada y acompañamiento psicológico por parte del Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) de la Fiscalía.

El imputado, quien cuenta con antecedentes penales por el delito de violación en 2015 y por robo de vehículo en 2025, fue detenido a bordo del vehículo robado, la mañana del 20 de septiembre en San Carlos, Nuevo Guaymas, lugar al que se trasladó después de abandonar a la víctima. La captura fue realizada tras un operativo especial coordinado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Tras su captura en flagrancia por el delito de robo, se obtuvieron las ordenes de aprehensión correspondientes por los otros delitos, por lo que Cristian Andrés “N” está recluido en un Centro de Reinserción Social (Cereso) en espera de las audiencias correspondientes donde se buscará vincularlo a proceso para que responda por sus acciones ante los tribunales.