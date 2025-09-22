  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan fentanilo durante cateo en Nogales

Durante la diligencia también fue detenido un sujeto y se aseguró material diverso

Sep. 22, 2025
Decomisan fentanilo durante cateo en Nogales

Durante la ejecución de un cateo en la ciudad de Nogales, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) aseguró droga, cartuchos y varios teléfonos celulares.

imagen-cuerpo

rokeLa diligencia se realizó en la ciudad de Nogales; y de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, fue incautado un paquete con pastillas de fentanilo, 640 cartuchos para arma de fuego y 10 teléfonos celulares.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, la autoridades detuvieron a un hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Joven originario de Etchojoa desaparece en Hermosillo; familiares piden apoyo para localizarlo
Policiaca

Joven originario de Etchojoa desaparece en Hermosillo; familiares piden apoyo para localizarlo

Septiembre 22, 2025

Debido a que agentes ministeriales de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa no quisieron levantar la denuncia, su hermano tuvo que trasladarse a Hermosillo

Muere hombre tras ser atropellado en la carretera Internacional, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere hombre tras ser atropellado en la carretera Internacional, al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 22, 2025

Un tráiler embistió al sujeto cuando presuntamente le cambiaba una llanta a un automóvil

Hallan más de 200 kilos de droga en tráiler que transportaba jabón, al norte de Sonora
Policiaca

Hallan más de 200 kilos de droga en tráiler que transportaba jabón, al norte de Sonora

Septiembre 22, 2025

La unidad de carga fue revisada en un puesto de seguridad de San Luis Río Colorado; hay dos detenidos