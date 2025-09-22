Decomisan fentanilo durante cateo en Nogales

Durante la ejecución de un cateo en la ciudad de Nogales, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) aseguró droga, cartuchos y varios teléfonos celulares.

rokeLa diligencia se realizó en la ciudad de Nogales; y de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, fue incautado un paquete con pastillas de fentanilo, 640 cartuchos para arma de fuego y 10 teléfonos celulares.

Además de lo anterior, la autoridades detuvieron a un hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.