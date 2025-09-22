  • 24° C
Policiaca

Muere hombre tras ser atropellado en la carretera Internacional, al sur de Ciudad Obregón

Un tráiler embistió al sujeto cuando presuntamente le cambiaba una llanta a un automóvil

Sep. 22, 2025
En el tramo Obregón – Navojoa de la carretera Internacional México 15, un hombre perdió la vida tras ser embestido por un tráiler.

El fatal percance sucedió la noche del domingo, cerca del ejido El Henequén y del Cerro de la Virgen, al sur de Ciudad Obregón.

Se informó que el occiso presuntamente le cambiaba la llanta a un sedán de color gris que estaba ponchado en el acotamiento de la rúa federal, cuando el tractocamión lo embistió.

A causa del fuerte impacto, también hubo varias personas lesionadas, a quienes los paramédicos llevaron a recibir atención médica.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado realizaron las investigaciones correspondientes en la escena.

Roke Arballo
