Policiaca

Joven originario de Etchojoa desaparece en Hermosillo; familiares piden apoyo para localizarlo

Debido a que agentes ministeriales de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa no quisieron levantar la denuncia, su hermano tuvo que trasladarse a Hermosillo

Sep. 22, 2025
Desde el pasado miércoles 17 de septiembre, Rafael Ángel Amarillas Baldenegro se encuentra desaparecido, por lo que, sus seres queridos solicitan ayuda para dar con su paradero.

El joven de 24 años de edad y originario de Etchojoa, reside actualmente en la ciudad de Hermosillo, donde trabaja en el área de Sistemas Computacionales de una tienda departamental.

"Rafita es un hombre trabajador, dedicado, estudioso, no es ningún malvimiente o drogadicto. Lo digo para dar a entender que le puede a cualquiera, y para que la gente se solidarice con nosotros y nos den cualquier información que tengan", indicó su hermano, Francisco Amarillas Baldenegro, quien además, agregó que fue necesario trasladarse hasta la ciudad de Hermosillo para interponer la denuncia, ya que en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, prácticamente le cerraron las puertas.

"No me quisieron recibir la denuncia, cuando la Ley en Personas Desaparecidas dice que cualquier persona mediante cualquier medio, en cualquier lugar, puede poner el reporte. Me tuve que ir hasta la ciudad de Hermosillo a poner allá el reporte, perdiendo horas muy valiosas", expresó.

En ese sentido, Francisco dijo que también hicieron llegar información sobre su hermano a la Comisión de Búsqueda del Estado de Sonora, y a las Madres Buscadoras de Sonora, por lo que en redes sociales ya se difundió ficha de búsqueda de su hermano en redes sociales.

"Yo simplemente quiero mandarle un mensaje a Rafa, que lo extrañamos que lo amamos, que no importa lo que haya pasado o si cometimos algún error, estamos completamente arrepentidos y lo único que importa es él que vuelva a casa, nada importa más que su bienestar", finalizó Francisco, quien pidió que cualquier información relevante sobre su hermano, se proporcione directamente a la Comisión de Búsqueda, al 911, o a las Madres Buscadoras.

Roke Arballo
Roke Arballo
