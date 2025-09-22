  • 24° C
Policiaca

Hallan más de 200 kilos de droga en tráiler que transportaba jabón, al norte de Sonora

La unidad de carga fue revisada en un puesto de seguridad de San Luis Río Colorado; hay dos detenidos

Sep. 22, 2025
Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano decomisó un cargamento de droga valuado en más de 100 millones de pesos, luego de revisar un tráiler en el municipio de San Luis Río Colorado, al norte de Sonora.

imagen-cuerpo

El decomiso se hizo precisamente en el puesto de seguridad denominado Estación Doctor, sitio en el que los agentes inspeccionaron la unidad de carga, que transportaba mercancía diversa.

Dentro de bolsas de jabón en polvo, se localizaron 46 bolsas que contenían en conjunto 250 kilos de metanfetamina o crystal; y cinco kilos de fentanilo.

imagen-cuerpo

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el costo de los narcóticos es de 103.2 millones de pesos.

Se dio a conocer que la unidad de carga había salido de Hermosillo, y su destino era Mexicali, Baja California.

imagen-cuerpo

El chofer, de 34 años y originario de Guadalajara, Jalisco, así como su acompañante de 53 años de edad y oriundo de Juan José Ríos, Sinaloa, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), al igual que los narcóticos asegurados.

Roke Arballo
Roke Arballo
