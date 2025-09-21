Detienen a mujer por conducción negligente en Ciudad Obregón

En plena avenida Miguel Alemán, agentes del Departamento de Tránsito Municipal detuvieron a una mujer que conducía un automóvil severamente dañado, poniendo en peligro a otros automovilistas y transeúntes.

Los hechos sucedieron la mañana de este domingo, a la altura de la calle Yaqui, en la Zona Norte de Ciudad Obregón.

La fémina iba al volante de un sedán Hyundai Sonata de color rojo, el cual, tenía las llantas del lado derecho ponchadas, además de daños en la carrocería.

Ante tales circunstancias, los agentes de vialidad le marcaron el alto a la mujer, y procedieron a remolcar su vehículo, mientras que a ella la llevaron ante el juez Cívico.

De igual modo, se dio a conocer que se investigaría si participó en algún accidente de tránsito y trataba de huir, por los daños que presentaba la unidad motriz.