  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 21 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen a mujer por conducción negligente en Ciudad Obregón

La fémina manejaba un auto chocado y con las llantas ponchadas; investigan si participó en un accidente

Sep. 21, 2025
Detienen a mujer por conducción negligente en Ciudad Obregón

En plena avenida Miguel Alemán, agentes del Departamento de Tránsito Municipal detuvieron a una mujer que conducía un automóvil severamente dañado, poniendo en peligro a otros automovilistas y transeúntes.

Los hechos sucedieron la mañana de este domingo, a la altura de la calle Yaqui, en la Zona Norte de Ciudad Obregón.

La fémina iba al volante de un sedán Hyundai Sonata de color rojo, el cual, tenía las llantas del lado derecho ponchadas, además de daños en la carrocería.

Ante tales circunstancias, los agentes de vialidad le marcaron el alto a la mujer, y procedieron a remolcar su vehículo, mientras que a ella la llevaron ante el juez Cívico.

De igual modo, se dio a conocer que se investigaría si participó en algún accidente de tránsito y trataba de huir, por los daños que presentaba la unidad motriz.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Se impacta vehículo con Kiosco de Pueblo Yaqui
Policiaca

Se impacta vehículo con Kiosco de Pueblo Yaqui

Septiembre 21, 2025

El incidente dejó como saldo elevadas pérdidas materiales

Vuelca tráiler cargado de autopartes en carretera Guaymas – Hermosillo
Policiaca

Vuelca tráiler cargado de autopartes en carretera Guaymas – Hermosillo

Septiembre 21, 2025

El chofer de la unidad de carga tuvo que ser llevado a un hospital, ya que resultó lesionado

Asesinan a hombre al sur de Ciudad Obregón; hallaron su cuerpo una hora después del reporte de balacera
Policiaca

Asesinan a hombre al sur de Ciudad Obregón; hallaron su cuerpo una hora después del reporte de balacera

Septiembre 21, 2025

El ataque sucedió en una vivienda de la colonia Aves del Castillo, donde inicialmente los policías solo hallaron casquillos percutidos