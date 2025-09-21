  • 24° C
Policiaca

Vuelca tráiler cargado de autopartes en carretera Guaymas – Hermosillo

El chofer de la unidad de carga tuvo que ser llevado a un hospital, ya que resultó lesionado

Sep. 21, 2025
Un aparatoso accidente se registró la mañana de este domingo, en la carretera Internacional México 15, tramo Guaymas Hermosillo, donde un tráiler que transportaba autopartes se salió del camino.

El percance sucedió a la altura del Libramiento de Hermosillo, cuando la unidad de carga circulaba de sur a norte.

Luego de caer al camellón central, el tráiler volcó, mientras que el semirremolque que llevaba acoplado se destruyó, esparciendo miles de piezas para vehículos en la cinta asfáltica.

Paramédicos y elementos del Departamento de Bomberos trabajaron en el lugar, para sustraer al chofer de la cabina del camión y después llevarlo a un hospital, donde recibió atención médica.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional división Caminos tomaron nota de los hechos, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
