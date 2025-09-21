Asesinan a hombre al sur de Ciudad Obregón; hallaron su cuerpo una hora después del reporte de balacera

Carente de signos vitales, y con impactos de bala en espalda, fémur e ingle, fue como policías estatales encontraron a un hombre en la colonia Aves del Castillo.

Fue poco antes de las 22:00 horas del sábado, cuando los agentes fueron alertados sobre la balacera en calle Gaviota entre Cardenal y Codorniz, al sur de Ciudad Obregón.

Al arribar al lugar, revisaron el área y encontraron cinco casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, por lo que solicitaron la intervención de peritos de la Fiscalía para que se encargaran del procesamiento de evidencia.

Aunque inicialmente se informó que no había víctimas, casi una hora después del primer reporte se encontró al objetivo de los gatilleros; un hombre de 30 años de edad, quien estaba dentro de una vivienda.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a revisarlo, sin embargo, no pudieron hacer nada, ya que había dejado de existir. La víctima fue identificada como Estéban G. G. de 30 años de edad.

En apego a los protocolos de investigación, su cuerpo fue llevado al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia de ley.