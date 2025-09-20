Aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales dejó un accidente vehicular. El encontronazo se registró la mañana de este sábado en el cruce de las calles Norman E. Borlaug (5 de Febrero) y Ejército Nacional.

Un automóvil de la marca Nissan línea Tsuru color plata y una camioneta Toyota color blanco, ambas unidades de modelos atrasados, protagonizaron el percance.

De acuerdo a testigos, la camioneta se desplazaba de norte a sur por la calle 5 de Febrero, su conductor al llegar a la Ejército Nacional no hizo el alto correspondiente, acción que provocó que golpeara con el frente de su unidad el costado derecho del Tsuru que circulaba de oriente a poniente por dicha vialidad.

Tras el impacto, la camioneta arrastró varios metros al sedán hasta que el automóvil se detuvo en la esquina del lado suroeste de dicha intercepción.

Agentes de tránsito acudieron al sitio, los oficiales entrevistaron a los involucrados y de acuerdo a los datos que obtuvieron elaboraron el reporte correspondiente para proceder con el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, la persona afectada presentó sangre en uno de sus brazos y una pierna lastimada, el cual fue auxiliado por paramédico de Cruz Roja.