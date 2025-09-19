Nuevo código rojo en Ciudad Obregón por hombre herido en ataque armado

Un nuevo código rojo se activó la tarde de este viernes, cuando un hombre resultó lesionado por el impacto de bala, al encontrarse afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Plan de Ayala y Cerrada 3, perteneciente a la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 19:30 horas, la víctima fue alcanzada por un grupo de sujetos armados, quienes tras disparar en reiteradas ocasiones huyeron del lugar.

Sobre la víctima, se dio a conocer de manera extraoficial que responde al apodo de "El Piochas", de entre 30 a 40 años de edad, mismo que fue trasladado por atención médica a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

De manera simultánea, en la colonia Faustino Félix se activó un segundo código rojo, reportando un presunto ataque armado y al arribar al lugar, se dio a conocer que presuntamente se privó de la libertad a una mujer de cerca de 40 años.

Este último hecho fue denunciado en la calle Fernando Montes de Oca y Donato Guerra, en un principio circuló la versión de que eran dos víctimas, pero uno de ellas fue localizado con vida en las cercanías del lugar, desconociendo al cierre de edición el paradero de la segunda persona.