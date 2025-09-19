  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Nuevo código rojo en Ciudad Obregón por hombre herido en ataque armado

La tarde de este viernes se activó un código rojo en Ciudad Obregón tras un hombre herido y una mujer privada de libertad. FGJE se encuentra investigando los hechos

Sep. 19, 2025
Nuevo código rojo en Ciudad Obregón por hombre herido en ataque armado

Un nuevo código rojo se activó la tarde de este viernes, cuando un hombre resultó lesionado por el impacto de bala, al encontrarse afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Plan de Ayala y Cerrada 3, perteneciente a la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 19:30 horas, la víctima fue alcanzada por un grupo de sujetos armados, quienes tras disparar en reiteradas ocasiones huyeron del lugar.

Sobre la víctima, se dio a conocer de manera extraoficial que responde al apodo de "El Piochas", de entre 30 a 40 años de edad, mismo que fue trasladado por atención médica a un hospital de la localidad a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

imagen-cuerpo

De manera simultánea, en la colonia Faustino Félix se activó un segundo código rojo, reportando un presunto ataque armado y al arribar al lugar, se dio a conocer que presuntamente se privó de la libertad a una mujer de cerca de 40 años.

Este último hecho fue denunciado en la calle Fernando Montes de Oca y Donato Guerra, en un principio circuló la versión de que eran dos víctimas, pero uno de ellas fue localizado con vida en las cercanías del lugar, desconociendo al cierre de edición el paradero de la segunda persona.

Román González
Román González
Contenido Relacionado
Joven de 18 años localizada tras ser víctima de extorsión telefónica en Sonora
Policiaca

Joven de 18 años localizada tras ser víctima de extorsión telefónica en Sonora

Septiembre 19, 2025

Se aclara que la versión de una supuesta privación de la libertad de la joven se trató de una extorsión

En Navojoa, lo detienen tras amenazar con sacarle el bebé a su pareja embarazada
Policiaca

En Navojoa, lo detienen tras amenazar con sacarle el bebé a su pareja embarazada

Septiembre 19, 2025

El sujeto también intentó quemar la vivienda en la que vivía con la víctima al manipular un cilindro de gas

Por feminicidio en 2018, detienen en Caborca a Mario Alberto "N"
Policiaca

Por feminicidio en 2018, detienen en Caborca a Mario Alberto "N"

Septiembre 19, 2025

Además de privar de la vida a su víctima, el imputado la habría sepultado clandestinamente en un domicilio