Por feminicidio en 2018, detienen en Caborca a Mario Alberto "N"

Mario Alberto "N", de 39 años, fue vinculado a proceso penal por los delitos de feminicidio y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, en agravio de una mujer de 33 años, en Caborca.

Las investigaciones determinaron que la víctima fue vista con vida por última vez el 23 de mayo de 2018 en el departamento que habitaba junto al imputado, en la colonia Industrial de Caborca.

En ese periodo, la mujer fue privada de su libertad mediante violencia verbal y física; posteriormente, entre el 24 y 25 de mayo de 2018, Mario Alberto "N" le habría causado la muerte al dispararle en la cabeza, provocándole traumatismo craneoencefálico severo.

En el mismo año de 2018, el imputado ocultó el cuerpo de la víctima al enterrarlo en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Honorato Pino, con el fin de impedir su localización y desviar la investigación.

Fue hasta el 21 de mayo de 2021, gracias a información ajena al procesado, que se localizaron en dicho inmueble restos óseos que correspondieron a Rosario "N", lo cual se determinó de manera científica por personal de Servicios Periciales.

Con esta resolución judicial, Mario Alberto "N" permanecerá bajo prisión preventiva justificada, mientras el Agente Ministerio Público continúa con la investigación complementaria para robustecer el caso.