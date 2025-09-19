Detienen a once por robo de camarón a granja acuícola en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que once personas fueron vinculadas a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de robo sobre cultivos de camarón en instalaciones acuícolas de particulares, en la comisaría Miguel Alemán, del municipio de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 05:40 horas del pasado 13 de septiembre, cuando elementos de Seguridad Pública recibieron una llamada del coordinador de seguridad de la granja acuícola, quien reportó que minutos antes una camioneta tipo van, modelo atrasado y de color negro, había salido del predio con varios costales de camarón a bordo, cargados por varios sujetos.

El encargado de seguridad indicó que no perdió de vista a los implicados, ya que los siguió en motocicleta hasta dar aviso a las autoridades, fue entonces que, aproximadamente a las 05:50 horas, los agentes arribaron al lugar y fueron interceptados por el reportante, quien les señaló la camioneta que circulaba de sur a norte sobre la terracería que conduce a la granja, ubicada en la Carretera 26 entre las calles 28 Sur y 20 Sur.

Al abordar al conductor, identificado como Manuel de Jesús "N", mostró una actitud nerviosa y, durante la inspección del vehículo, se observó que una puerta trasera estaba abierta y al interior viajaban diez personas más, identificadas como Cristian "N", Manuel de Jesús "N", Jorge Manuel "N", Jesús Michel "N", José Luis "N", Cruz Arturo "N", Jesús Pedro "N", Luis Ezequiel "N", Crisóforo "N", Juan Antonio "N" y Luciano "N".

Los once hombres fueron detenidos en flagrancia ya que traían consigo siete costales con camarón, cuya procedencia lícita no pudieron acreditar.

Por tal motivo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público; y durante la audiencia de control de detención, el juez determinó la legalidad de la detención, se formuló imputación y se vinculó a proceso a los detenidos, además se decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar para garantizar el desarrollo del proceso, por lo que los señalados fueron internados en un Centro de Reinserción Social (Cereso).