  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Ataque armado deja una persona sin vida al sur de la ciudad

La víctima mortal número 12 de septiembre se registró en la colonia Aves del Castillo

Sep. 18, 2025
Ataque armado deja una persona sin vida al sur de la ciudad

La racha de calma en el tema de víctimas mortales en hechos violentos que se venía presentando en el municipio fue interrumpida este jueves, cuando un hombre fue ejecutado en un ataque armado mientras circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Cenzontle a escasos metros de su cruce con Tucán, perteneciente a la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 17:40 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el sitio, accionando sus armas y posteriormente huyendo del lugar.

Aun cuando se desconoce el nombre y edad de la víctima, se sabe que es un hombre de entre 30 a 40 años de edad, quien perdió la vida en el mismo lugar de la agresión, pese a la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que a su arribo ya no contaba con signos vitales.

imagen-cuerpo

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Con este asesinato, el municipio registra 12 víctimas mortales en el mes de septiembre en sus primeros 18 días, el doble de los reportados en el mismo periodo, pero de 2024, donde al culminar del mismo se contabilizaron 18 asesinatos.

Román González
Román González
Contenido Relacionado
Detienen a Francisco Alejandro “N” por intento de homicidio en SLRC
Policiaca

Detienen a Francisco Alejandro “N” por intento de homicidio en SLRC

Septiembre 18, 2025

El hombre de 28 años atacó a su víctima con un machete, pero este logró sobrevivir

Detienen a dos tras ataque a elementos de la AMIC en Nogales
Policiaca

Detienen a dos tras ataque a elementos de la AMIC en Nogales

Septiembre 18, 2025

La Fiscalía del Estado reportó que uno de los sujetos cuenta con antecedentes penales y es señalado como integrante de un grupo delictivo

Aseguran más de 6 mil dosis de droga durante cateo en Hermosillo
Policiaca

Aseguran más de 6 mil dosis de droga durante cateo en Hermosillo

Septiembre 18, 2025

El costo estimado de los narcóticos es de dos millones de pesos