Policiaca

Aseguran más de 6 mil dosis de droga durante cateo en Hermosillo

El costo estimado de los narcóticos es de dos millones de pesos

Sep. 18, 2025
Durante una diligencia de cateo en Hermosillo, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) decomisó miles de dosis de drogas.

El Gabinete de Seguridad de México informó que en el procedimiento judicial también participaron elementos del Ejército Mexicano, quienes brindaron protección perimetral.

Como resultado del cateo, se decomisaron 6 mil 653 dosis de metanfetamina o crystal, así como varias porciones de mariguana. El valor estimado de las drogas es de dos millones de pesos.

Todo el material, así como el inmueble, fue asegurado para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
