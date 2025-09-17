Ataque armado al noreste de Ciudad Obregón deja un joven lesionado

Un joven fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, subido a una ambulancia y llevado a un hospital, tras ser atacado a balazos.

De manera extra oficial la víctima fue identificado con el nombre de Kevin, de 17 años de edad, quien se encontraba en la calle Del Toro entre Altadena y Lázaro Cárdenas en el Fraccionamiento Santa Fe, cuando sujetos armados irrumpieron el lugar, lo agredieron y tras cometer su fechoría se dieron a la fuga.

El atentado se registró alrededor de las 20:30 horas de este miércoles en dicho asentamiento humano, ubicado al noreste de ciudad Obregón.

Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Por radio frecuencia se alertó a las diversas corporaciones policiacas y fuerzas militares. Al activarse código rojo, al sitio donde se consumó el ataque se desplazaron uniformados de los tres niveles de Gobierno.

Al arribar al sitio, los oficiales observaron al afectado tendido en el suelo, el cual fue socorrido y llevado a recibir atención médica.

El lugar fue restringido, al acceso a personas ajenas a la investigación. Elementos de la Policía Municipal y Estatal tomaron nota del suceso, mientras oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se dieron a la tarea de recopilar información con miras a seguir con las pesquisas correspondientes.

Por su parte elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaria de Marina, resguardaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), se abocaron a recoger los indicios balísticos y evidencia que localizaron en la escena del atentado. Material que utilizarán para abrir una carpeta de investigación en torno al hecho delictivo que se perpetró.