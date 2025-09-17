  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Policías pueden exceder límites de velocidad, pero no están exentos de responsabilidades

En caso de ocasionar un accidente, los agentes tienen la obligación de responder, indicó el jefe del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme

Sep. 17, 2025
Policías pueden exceder límites de velocidad, pero no están exentos de responsabilidades

La Ley de Tránsito del Estado de Sonora, faculta a conductores de vehículos de emergencias; tales como patrullas, bomberas y ambulancias, para poder circular sobre los límites de velocidad, u omitir algunas reglas de vialidad, con el objetivo de atender situaciones de emergencia.

El jefe del Departamento de Tránsito de Cajeme, Luis Rey Chávez Chávez, indicó que en Artículo 171 de dicha ley, se especifica que pueden detenerse en contra de las reglas de tránsito, pasarse luz roja de semáforos o ignorar señales de alto siempre y cuando tomen las debidas precauciones, exceder límites de velocidad, y desatender indicaciones relativas a las vueltas en determinada dirección.

"Recordemos que los oficiales traemos una responsabilidad muy grande con el uniforme, que es cuidar a la ciudadanía", mencionó Chávez Chávez.

imagen-cuerpo

En ese sentido, el comandante de Tránsito recordó que los policías atienden desde accidentes, hasta hechos donde resultan personas lesionadas o fallecidas, por lo que necesitan trasladarse de un punto a otro lo más rápido posible.

"A los oficiales no los exime de responsabilidad, en el sentido de causar lesiones, accidentes o daños, cuando se comete un accidente, están en toda la obligación de responder", expresó.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Capturan a sujeto con droga en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Septiembre 17, 2025

El hombre de 33 años de edad llevaba varias porciones de crystal en una mochila

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Septiembre 17, 2025

En el lugar de los hechos, autoridades hallaron casquillos de armas largas de distintos calibres

En Nogales, detectan cargamento de droga oculto en vehículo
Policiaca

En Nogales, detectan cargamento de droga oculto en vehículo

Septiembre 17, 2025

El automóvil fue detectado en la carretera Internacional, al revisarlo encontraron un compartimiento oculto donde estaban los narcóticos