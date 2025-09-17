Policías pueden exceder límites de velocidad, pero no están exentos de responsabilidades

La Ley de Tránsito del Estado de Sonora, faculta a conductores de vehículos de emergencias; tales como patrullas, bomberas y ambulancias, para poder circular sobre los límites de velocidad, u omitir algunas reglas de vialidad, con el objetivo de atender situaciones de emergencia.

El jefe del Departamento de Tránsito de Cajeme, Luis Rey Chávez Chávez, indicó que en Artículo 171 de dicha ley, se especifica que pueden detenerse en contra de las reglas de tránsito, pasarse luz roja de semáforos o ignorar señales de alto siempre y cuando tomen las debidas precauciones, exceder límites de velocidad, y desatender indicaciones relativas a las vueltas en determinada dirección.

"Recordemos que los oficiales traemos una responsabilidad muy grande con el uniforme, que es cuidar a la ciudadanía", mencionó Chávez Chávez.

En ese sentido, el comandante de Tránsito recordó que los policías atienden desde accidentes, hasta hechos donde resultan personas lesionadas o fallecidas, por lo que necesitan trasladarse de un punto a otro lo más rápido posible.

"A los oficiales no los exime de responsabilidad, en el sentido de causar lesiones, accidentes o daños, cuando se comete un accidente, están en toda la obligación de responder", expresó.