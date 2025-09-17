  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

El hombre de 33 años de edad llevaba varias porciones de crystal en una mochila

Sep. 17, 2025
Capturan a sujeto con droga en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

En un operativo de vigilancia, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Secretaría de Marina lograron la detención de una persona por la probable comisión de delitos contra la salud.

Al circular por las calles Pascual Orozco y Adolfo de la Huerta, en la colonia Cajeme, los agentes procedieron a la detención de una persona identificada como Jesús Adán "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron 14 envoltorios que contenían en su interior una sustancia granulada al tacto, con características físicas similares a la droga conocida como crystal.

Por tal motivo, el hombre fue llevado a la Jefatura de Policía para el papeleo correspondiente, antes de quedar a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Tirotean vivienda en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Septiembre 17, 2025

En el lugar de los hechos, autoridades hallaron casquillos de armas largas de distintos calibres

En Nogales, detectan cargamento de droga oculto en vehículo
Policiaca

En Nogales, detectan cargamento de droga oculto en vehículo

Septiembre 17, 2025

El automóvil fue detectado en la carretera Internacional, al revisarlo encontraron un compartimiento oculto donde estaban los narcóticos

Identifican a cadáver encobijado en una carretera: era boxeador de Nogales
Policiaca

Identifican a cadáver encobijado en una carretera: era boxeador de Nogales

Septiembre 16, 2025

Fue encontrado en el entronque carretero que conduce al Golfo de Santa Clara; se desconoce el móvil del asesinato