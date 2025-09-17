Capturan a sujeto con droga en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

En un operativo de vigilancia, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Secretaría de Marina lograron la detención de una persona por la probable comisión de delitos contra la salud.

Al circular por las calles Pascual Orozco y Adolfo de la Huerta, en la colonia Cajeme, los agentes procedieron a la detención de una persona identificada como Jesús Adán "N", de 33 años de edad, a quien se le aseguraron 14 envoltorios que contenían en su interior una sustancia granulada al tacto, con características físicas similares a la droga conocida como crystal.

Por tal motivo, el hombre fue llevado a la Jefatura de Policía para el papeleo correspondiente, antes de quedar a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.