Policiaca

En Nogales, detectan cargamento de droga oculto en vehículo

El automóvil fue detectado en la carretera Internacional, al revisarlo encontraron un compartimiento oculto donde estaban los narcóticos

Sep. 17, 2025
Más de 9 kilos de fentanilo y varias dosis de metanfetamina, fueron confiscadas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en el municipio de Nogales.

Lo anterior sucedió en la carretera Internacional México 15, cuando los agentes detectaron un sedán Dodge Stratus de modelo atrasado y color blanco.

Al hacerle una revisión, hallaron un compartimiento oculto detrás del porta placas posterior, donde se encontraron varios paquetes envueltos en plástico, que en su interior tenían un total de 9.6 kilos de fentanilo, además de varias dosis de metanfetamina o crystal.

La droga, valuada en 33.5 millones de pesos, fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, al igual que el conductor del automóvil.

Roke Arballo
