  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Bomberos se movilizan por incendio en Real de Sevilla, al oriente de Ciudad Obregón

Un habitante del domicilio presentó quemaduras en uno de sus pies; sin embargo, se negó a ser atendido

Sep. 16, 2025
Bomberos se movilizan por incendio en Real de Sevilla, al oriente de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hacia el oriente de Ciudad Obregón, tras recibir el reporte de una vivienda incendiándose.

Los hechos sucedieron la noche del lunes, en calle Santa Genoveva y San Daniel, en el fraccionamiento Real de Sevilla.

Al lugar acudió una máquina extintora y seis bomberos, quienes sofocaron el fuego; que había iniciado en un colchón, en cuestión de minutos.

Además de los daños en el inmueble, una persona resultó con quemaduras de primer grado en uno de sus pies; sin embargo, se negó a recibir atención médica.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Se incendia camión urbano en Hermosillo
Policiaca

Se incendia camión urbano en Hermosillo

Septiembre 16, 2025

Aunque la unidad fue completamente arrasada por el fuego, el chofer logró salir ileso

Muere vecino de Esperanza en aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere vecino de Esperanza en aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 16, 2025

El hombre manejaba una camioneta que fue chocada por un tráiler y luego se impactó con un muro de contención

Detienen a dos tras persecución al sur de Ciudad Obregón; uno es menor de edad
Policiaca

Detienen a dos tras persecución al sur de Ciudad Obregón; uno es menor de edad

Septiembre 16, 2025

Además de drogas y poncha llantas, las autoridades les aseguraron el vehículo en el que intentaban escapar, ya que resultó ser robado