Bomberos se movilizan por incendio en Real de Sevilla, al oriente de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos se movilizaron hacia el oriente de Ciudad Obregón, tras recibir el reporte de una vivienda incendiándose.

Los hechos sucedieron la noche del lunes, en calle Santa Genoveva y San Daniel, en el fraccionamiento Real de Sevilla.

Al lugar acudió una máquina extintora y seis bomberos, quienes sofocaron el fuego; que había iniciado en un colchón, en cuestión de minutos.

Además de los daños en el inmueble, una persona resultó con quemaduras de primer grado en uno de sus pies; sin embargo, se negó a recibir atención médica.