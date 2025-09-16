Se incendia camión urbano en Hermosillo

Un autobús urbano que cubría la ruta 18 en Hermosillo se incendió la mañana del lunes, situación que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y a policías municipales.

Dicho siniestro ocurrió poco después de las 07:00 horas de este lunes, en Avenida Tecnológico y República de Cuba, afuera de la clínica 14 del IMSS. La unidad afectada es de la marca Mercedes Benz, con número económico SIT-0129.

El chofer y único tripulante del transporte público resultó ileso, debido a que logró salirse antes de que las llamas la envolvieran.

Mientras los bomberos controlaban la situación, agentes de policía y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona, para evitar que civiles se acercaran y se pusieran en riesgo.

De manera extraoficial, trascendió que el incendio habría derivado de una falla en el motor.