Policiaca

Se incendia camión urbano en Hermosillo

Aunque la unidad fue completamente arrasada por el fuego, el chofer logró salir ileso

Sep. 16, 2025
Un autobús urbano que cubría la ruta 18 en Hermosillo se incendió la mañana del lunes, situación que movilizó a elementos del Departamento de Bomberos y a policías municipales.

Dicho siniestro ocurrió poco después de las 07:00 horas de este lunes, en Avenida Tecnológico y República de Cuba, afuera de la clínica 14 del IMSS. La unidad afectada es de la marca Mercedes Benz, con número económico SIT-0129.

El chofer y único tripulante del transporte público resultó ileso, debido a que logró salirse antes de que las llamas la envolvieran.

Mientras los bomberos controlaban la situación, agentes de policía y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona, para evitar que civiles se acercaran y se pusieran en riesgo.

De manera extraoficial, trascendió que el incendio habría derivado de una falla en el motor.

Roke Arballo
Roke Arballo
