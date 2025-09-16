Detienen a dos tras persecución al sur de Ciudad Obregón; uno es menor de edad

Dos sujetos; uno de ellos menor de edad, fueron detenidos tras una intensa persecución que culminó en el fraccionamiento Misión del Real, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron la noche del lunes, sobre la avenida Obrero Mundial y el bordo del dren de la calle 10, sitio en el que se impactó el automóvil en el que los individuos viajaban; un sedán Kia Optima de color plata.

Lo anterior, después de que intentaran escapar de elementos policiacos y militares, quienes les habían marcado el alto.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Ariel S. M. de 17 años y Juan Francisco V. V. de 39, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al revisar la unidad motriz que tripulaban, los agentes encontraron 290 envoltorios con droga, 90 poncha llantas, y 7 cartuchos útiles de calibre 7.62 x 39 milímetros.

Dicho material fue asegurado, al igual que el automóvil, pues resultó contar con reporte de robo, además de que tenía placas sobrepuestas.