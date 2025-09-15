En Nogales, lo ponen tras las rejas por golpear y amenazar a su ex pareja

Jesús Alberto "N" fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, cometido en agravio de su ex pareja sentimental Olga Yesenia "N", en hechos registrados en Nogales.

En audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, escuchó la formulación de imputación y resolvió la vinculación a proceso en los términos planteados por el Ministerio Público, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de este año, en un domicilio ubicado en la colonia Agua Zarca, donde el imputado ejerció violencia física, verbal y psicoemocional contra la víctima, con quien tiene hijos en común. Durante la agresión la golpeó, la amenazó con un arma y le advirtió que la privaría de la vida.