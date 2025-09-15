Capturan a dos con droga en el Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Agentes de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a dos hombres por la presunta comisión de delito contra la salud, durante un operativo en la colonia El Campanario, ubicada al oriente de Ciudad Obregón.

Al circular sobre el bulevar Las Torres y la calzada Francisco Villanueva, los elementos detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes mostraban actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarles el alto. Los individuos fueron identificados como Carlos Guadalupe "N", de 42 años, y Antonio "N", de 29 años de edad.

Durante la revisión, se les aseguraron dos bolsas de plástico transparente, una de ellas con 50 envoltorios con mariguana, y otra con 57 envoltorios de plástico con una sustancia granulada blanca con las características propias del narcótico conocido como crystal.

Los detenidos, junto con la droga, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones y procedimientos legales que correspondan.