  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a dos con droga en el Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Los sujetos traían consigo más de 100 envoltorios con drogas; fueron detectados cuando tripulaban una motocicleta

Sep. 15, 2025
Capturan a dos con droga en el Campanario, al oriente de Ciudad Obregón

Agentes de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a dos hombres por la presunta comisión de delito contra la salud, durante un operativo en la colonia El Campanario, ubicada al oriente de Ciudad Obregón.

Al circular sobre el bulevar Las Torres y la calzada Francisco Villanueva, los elementos detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes mostraban actitud sospechosa, por lo que procedieron a marcarles el alto. Los individuos fueron identificados como Carlos Guadalupe "N", de 42 años, y Antonio "N", de 29 años de edad.

Durante la revisión, se les aseguraron dos bolsas de plástico transparente, una de ellas con 50 envoltorios con mariguana, y otra con 57 envoltorios de plástico con una sustancia granulada blanca con las características propias del narcótico conocido como crystal.

Los detenidos, junto con la droga, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones y procedimientos legales que correspondan.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En Hermosillo, interceptan camión de pasajeros cargado de droga; hay dos detenidos
Policiaca

En Hermosillo, interceptan camión de pasajeros cargado de droga; hay dos detenidos

Septiembre 15, 2025

El costo del narcótico asegurado supera los 20 millones de pesos, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Vuelca vehículo en carretera Hornos – Tesopaco
Policiaca

Vuelca vehículo en carretera Hornos – Tesopaco

Septiembre 15, 2025

Elementos del Departamento de Bomberos rescataron a dos personas que estaban prensadas dentro de la unidad

Irrumpen tipos armados en cine de Ciudad Obregón; se llevaron jugoso botín tras amenazar a empleados
Policiaca

Irrumpen tipos armados en cine de Ciudad Obregón; se llevaron jugoso botín tras amenazar a empleados

Septiembre 15, 2025

El atraco sucedió la noche del domingo; y se estima que los delincuentes se apoderaron de más de 20 mil pesos