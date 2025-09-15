Vuelca vehículo en carretera Hornos – Tesopaco

La mañana de este lunes, un automóvil salió del camino al transitar por la carretera Hornos – Tesopaco, al norte de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió a las 06:10 horas, en el kilómetro 23 de la rúa, a la altura de un parque recreativo.

La unidad siniestrada es un sedán de color azul, en el que dos personas quedaron prensadas, por lo que fue necesario que personal del Departamento de Bomberos las rescataran, haciendo uso de herramientas hidráulicas, de las popularmente conocidas como "quijadas de la vida".

En total, fueron 9 elementos quienes trabajaron en el lugar, coordinados con elementos policiacos y con paramédicos.

Posteriormente, los heridos recibieron primeros auxilios por parte de personal de Cruz Roja, para después ser trasladados a un hospital.