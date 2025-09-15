  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vuelca vehículo en carretera Hornos – Tesopaco

Elementos del Departamento de Bomberos rescataron a dos personas que estaban prensadas dentro de la unidad

Sep. 15, 2025
Vuelca vehículo en carretera Hornos – Tesopaco

La mañana de este lunes, un automóvil salió del camino al transitar por la carretera Hornos – Tesopaco, al norte de Ciudad Obregón.

El incidente ocurrió a las 06:10 horas, en el kilómetro 23 de la rúa, a la altura de un parque recreativo.

La unidad siniestrada es un sedán de color azul, en el que dos personas quedaron prensadas, por lo que fue necesario que personal del Departamento de Bomberos las rescataran, haciendo uso de herramientas hidráulicas, de las popularmente conocidas como "quijadas de la vida".

En total, fueron 9 elementos quienes trabajaron en el lugar, coordinados con elementos policiacos y con paramédicos.

Posteriormente, los heridos recibieron primeros auxilios por parte de personal de Cruz Roja, para después ser trasladados a un hospital.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Irrumpen tipos armados en cine de Ciudad Obregón; se llevaron jugoso botín tras amenazar a empleados
Policiaca

Irrumpen tipos armados en cine de Ciudad Obregón; se llevaron jugoso botín tras amenazar a empleados

Septiembre 15, 2025

El atraco sucedió la noche del domingo; y se estima que los delincuentes se apoderaron de más de 20 mil pesos

Muere hombre al caer al Canal Bajo
Policiaca

Muere hombre al caer al Canal Bajo

Septiembre 14, 2025

El hallazgo fue reportado por la propia familia que se encontraba en las cercanías del lugar

Encuentran feto en contenedor de basura en Hermosillo
Policiaca

Encuentran feto en contenedor de basura en Hermosillo

Septiembre 14, 2025

El hallazgo se hizo en una plaza comercial de la colonia Villa Toscana